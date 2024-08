Rosa Rekar in Jennifer Buckley najboljši na mladinskem SP

Peking, 24. avgusta - Slovenski športni plezalki Rosa Rekar in Jennifer Eucharia Buckley sta postali mladinski svetovni prvakinji v težavnosti v svojih kategorijah na mladinskem svetovnem prvenstvu v Guiyangu na Kitajskem. Osemnajstletna Rekar je bila najboljša v kategoriji do 20 let, leto mlajša Buckley pa do 18 let.