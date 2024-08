Dnevi poezije in vina: Po poteh Ptuja s poezijo ali zaradi poezije

piše Ksenija Brišar

Ptuj, 25. avgusta - Na Ptuju in v okoliških krajih se je sklenila še ena izvedba festivala Dnevi poezije in vina. S premišljenim konceptom dogajanja so organizatorji znova prikazali raznolike pesniške glasove iz več držav, udeležba na osrednjih dogodkih pa je potrdila, da ima največji slovenski pesniški festival svoje občinstvo, ki je v mestu tudi zaradi poezije.