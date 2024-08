Država podelila mandat za izdajo obveznic v jenih

Ljubljana, 24. avgusta - Slovenija je bankam BNP Paribas, Nomura in SMBC Nikko podelila mandat za izdajo obveznic, denominiranih v jenih, v formatu samurai (tako imenovane samurai obveznice). Kot so sporočili z ministrstva za finance, so že začeli preučevati tržne razmere in razpoloženje potencialnih vlagateljev.