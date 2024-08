V Nemčiji v napadu z nožem več mrtvih

Düsseldorf, 24. avgusta - Na uličnem festivalu v nemškem mestu Solingen je v petek pozno zvečer prišlo do napada z nožem, v katerem so tri osebe umrle, štiri pa bile huje ranjene. Napadalec je na begu, policija je sprožila obsežno iskalno akcijo, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pojasnili predstavniki policije.