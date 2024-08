Newyorške borze končale v zelenem

New York, 23. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili navzgor. Glavni indeksi na borzi so se povišali za več kot odstotek zaradi napovedi ameriške centralne banke Fed o skorajšnjem znižanju obrestnih mer, na kar so na Wall Streetu čakali več mesecev, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.