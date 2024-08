Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (23. 8.)

Ljubljana, 23. avgusta - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o združitvi slovenskih bank NKBM in SKB, ki se bosta združili pod okriljem banke OTP. Italijanska tiskovna agencija Ansa ter avstrijska tiskovna agencija APA pa sta poročali o načrtovanem nedeljskem onesposobljenju bombe, ki so jo našli v bližini železniške postaje med Novo Gorico in Gorico.