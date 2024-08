Pesnice na Dnevih poezije in vina o ženski pisavi

Ptuj, 23. avgusta - Eden od pogovorov na letošnjih Dnevih poezije in vina je bil posvečen pesnicam in njihovi pisavi v različnih kulturnih sredinah. Težko je ločevati med tem, kaj je ženska in kaj moška pisava, mogoče pa je reči, da je nekaj pisano z ženske perspektive in da se je ta perspektiva skozi leta tudi spreminjala, so izpostavile sodelujoče pesnice.