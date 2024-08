Zaporniki zajeli uslužbence kazenske kolonije pri Volgogradu

Volgograd, 23. avgusta - V kazenski koloniji v ruski regiji Volgograd so danes zaporniki zajeli več zaposlenih, so sporočili s pristojnega ruskega zveznega urada. Po najnovejših podatkih ruskih oblasti so bili v incidentu ubiti najmanj štirje pazniki in štirje zaporniki. Zaporniki, odgovorni za incident, naj bi bili povezani z džihadistično skupino Islamska država (IS).