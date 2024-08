Koliščarski dan v znamenju spomina na prve prebivalce Ljubljanskega barja

Ig, 24. avgusta - Koliščarski dan, ki ga danes prirejajo v Igu na Ljubljanskem barju, bo tudi tokrat v znamenju spomina na prve prebivalce tega geografskega območje - koliščarje. Tema letošnjega dogodka, na katerem bodo obiskovalci spoznali, kako so živeli koliščarji, so prvi poljedelci. Na Igu se bodo danes tako zvrstile številne delavnice, predavanja in predstave.