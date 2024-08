Voda v dveh naseljih v občini Kanal ob Soči znova pitna

Kanal, 23. avgusta - Občina Kanal ob Soči je preklicala prepoved uporabe pitne vode iz vodovoda za prebivalce naselij Močila in Gorenje Polje. Kot so danes sporočili z občine, so rezultati analiz, ki so jih prejeli popoldne, potrdili neoporečnost vode. V industrijski coni Anhovo je uporaba pitne vode iz vodovoda še vedno prepovedana.