ZDA z obsežnimi sankcijami proti ruskemu obrambnemu sektorju

Washington, 23. avgusta - ZDA so sprejele nove obsežne sankcije proti Rusiji zaradi napada na Ukrajino. Ukrepi so usmerjeni proti skoraj 400 posameznikom in podjetjem, ki so povezani z rusko invazijo v Ukrajini. Ukrepi pomenijo nadgradnjo obstoječih sankcij ZDA proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini, kjer v soboto praznujejo dan neodvisnosti.