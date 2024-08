V letalskem oporišču zveze Nato v Nemčiji zvišali stopnjo ogroženosti

Berlin, 23. avgusta - V letalskem oporišču zveze Nato Geilenkirchen v nemški zvezni deželi Severno Porenje - Vestfalija so zaradi potencialne grožnje zvišali stopnjo ogroženosti, je danes sporočila nemška policija, ne da bi podala podrobnosti o grožnji. Iz Nata so pozneje sporočili, da so stopnjo ogroženosti danes popoldne znova znižali.