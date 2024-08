Šefic na Koroškem o cenitvah objektov za odstranitev

Prevalje, 23. avgusta - Državni sekretar ter vodja službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic je danes s sodelavci obiskal Koroško in prebivalcem, ki so prejeli sklep vlade o odstranitvi njihovih objektov, predstavil cenitve njihovih nepremičnin. Srečal se je tudi s prevaljskim županom Maticem Tasičem, s katerim sta govorila o nadomestitvenih gradnjah.