Za izobraževalne programe za odrasle in razvoj digitalne knjižnice na voljo 3,5 milijona evrov

Ljubljana, 23. avgusta - Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je v okviru načrta za okrevanje in odpornost objavilo javni razpis Izvedba izobraževalnih programov za odrasle in razvoj digitalne knjižnice pri finančni pismenosti. Skupna višina sredstev do vključno leta 2026 je 3,5 milijona evrov. Rok za prijavo je 13. september do 12. ure, so sporočili z ministrstva.