V Veliki Britaniji pokopali drugo žrtev napada z nožem

London, 23. avgusta - V Angliji so danes pokopali drugo od treh žrtev napada z nožem, ki se je zgodil 29. julija v obmorskem mestu Southport na severozahodu Anglije. Na pogrebu 7-letne deklice so se zbrali prijatelji, sorodniki in člani navijaške skupine, v kateri je sodelovala preminula deklica. Prvič po tragediji je ta teden mesto obiskal tudi kralj Karel III.