Ministrstvo popravilo razpisa za sončne elektrarne in električna vozila

Ljubljana, 23. avgusta - Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v uradnem listu objavilo popravljen razpis za sofinanciranje gradnje novih sončnih elektrarn na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje do leta 2026. Po novem je eden od rokov za oddajo vlog 17. september. Nekoliko so spremenili tudi razpis za subvencije fizičnim osebam za nakup električnih vozil.