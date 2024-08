Talibani v Afganistanu uveljavili strogo zakonodajo s številnimi prepovedmi za ženske

Kabul, 23. avgusta - Talibanske oblasti v Afganistanu so ta teden uveljavile zakonodajo, ki določa pravila vedenja in ravnanja tako v zasebnem kot javnem življenju ter temelji na strogi interpretaciji islamskega prava. S sabo prinaša številne omejitve za ženske, vključno s prepovedjo glasnejšega govorjenja v javnosti in obveznostjo zakrivanja obraza.