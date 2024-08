Policisti v hišni preiskavi na Goriškem zasegli prepovedane droge, orožje in denar

Nova Gorica, 23. avgusta - Kriminalisti so v hišni preiskavi 43-letnemu moškemu na Goriškem v steklenih kozarcih in PVC vrečkah zasegli prepovedano drogo konopljo in več rastlin konoplje ter 12 zavitkov z neznano belo snovjo, za katero sumijo, da gre za prepovedano drogo. Zasegli so še avtomatsko strelno orožje, ki sodi med prepovedano orožje, so sporočili s PU Nova Gorica.