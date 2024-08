Dopust končali tudi člani alpskih disciplin v deskanju na snegu

Ljubljana, 23. avgusta - Dopust so končali tudi člani alpskih disciplin v deskanju na snegu. Rok Marguč, Tim Mastnak, Žan Košir in Gloria Kotnik že komaj čakajo, da se vrnejo na sneg. To načrtujejo že v naslednjih dneh oziroma septembra, ko upajo na ugodne razmere na evropskih ledenikih. Izkušena slovenska reprezentanca tudi v novi sezoni meri na najvišja mesta.