Na Brdu pri Kranju 4. Dan domačih dobrot

Brdo pri Kranju, 25. avgusta - Razvojna agencija Sora danes na Brdu pri Kranju pripravlja 4. Dan domačih dobrot, na katerem se bo predstavilo več kot 40 ponudnikov kakovostnih pridelkov in izdelkov. Dogodek je namenjen spodbujanju lokalne pridelane hrane in koncepta od vil do vilic ter aktivnosti za bolj samooskrbno in prehransko zdravo Gorenjsko.