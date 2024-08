Spet v šolo: Zdrav vrtec, zdrava šola za ohranitev zdravja otrok in mladostnikov

Ljubljana, 31. avgusta - Zdrav začetek življenja in skrb za zdravje otrok se uvršča med temeljne zdravstvene cilje. Pri nas so številne politike usmerjene v krepitev in ohranitev zdravja te populacije. Za dosego tega cilja služijo številni programi, med drugim tudi Zdravje v vrtcu in Slovenska mreža zdravih šol, ki ju vodi Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).