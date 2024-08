Na Jesenicah rešili težave z avtobusnimi prevozi

Jesenice, 24. avgusta - Potem ko se Občina Jesenice ni uspela dogovoriti z avtobusnim prevoznikom Arriva za nadaljevanje sodelovanja in je kazalo, da bodo Jesenice ostale brez mestnega prometa, so na občini prejšnji mesec uspeli prevoze do najslabše povezanih območij organizirati drugače. Pred kratkim pa jim je uspel še dogovor z Arrivo za šolske prevoze.