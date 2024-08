Na OP ZDA zgodba št. 1 Sinner, prva favorita Đoković in Sabalenka

pripravil Aljoša Žvirc

New York, 24. avgusta - New York bo od ponedeljka gostil še zadnjega od štirih teniških turnirjev za grand slam v sezoni. Na odprtem prvenstvu ZDA bosta glavna favorita v obeh posamičnih konkurencah Srb Novak Đoković in Belorusinja Arina Sabalenka, medtem ko bo po dopinških objavah v zadnjih dneh pod največjim pritiskom prvi igralec sveta Jannik Sinner.