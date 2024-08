Pogrešajo 25-letnico iz Vranskega

Celje, 23. avgusta - Svojci od torka pogrešajo 25-letno Lariso Peklar iz Vranskega. Visoka je okoli 170 centimetrov, vitke postave in ima daljše rjave lase. Najverjetneje je oblečena v haljo (sari) neznane barve in ovita v ruto, obuta pa v belo-roza športne copate znamke Adidas. Obstaja verjetnost, da je odšla na Hrvaško, so sporočili s Policijske uprave Celje.