Nizozemski premier prepovedal prisotnost elektronskih naprav na sejah vlade

Haag, 23. avgusta - Člani nizozemske vlade med uradnimi srečanji in zasedanji pri sebi ne bodo smeli imeti telefonov, pametnih ur, tablic in drugih elektronskih naprav. Ta ukrep je vsled večje varnosti in zaupnosti razprav ob nastopu funkcije vpeljal novi premier in nekdanji vodja nizozemskih obveščevalcev Dick Schoof.