Policisti med nadzorom prometa našli prepovedano drogo

Portorož, 23. avgusta - Policisti so v sredo zvečer na Valeti nad Portorožem med nadzorom prometa ustavili osebni avtomobil 57-letnega domačina. Med opravljanjem alkotesta so v škatlici za cigarete opazili manjše PVC zavitke in posumili, da gre za kokain. Zasegli so 39 zavitkov kokaina za prodajo in večjo vsoto denarja. Voznika so pridržali, so sporočili s PU Koper.