Vlada sprejela akcijski načrt za izvajanje programa za otroke za obdobje 2023-2025

Ljubljana, 23. avgusta - Vlada je na četrtkovi seji sprejela akcijski načrt za izvajanje programa za otroke 2020-2025. Načrt določa ključne cilje in ukrepe na prednostnih področjih otrokovih pravic v obdobju od 2023 do 2025, s katerimi želijo ključni deležniki zagotoviti čim višjo kakovost življenja in celostnega razvoja za vse otroke.