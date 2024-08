Gorica z zmago na vrh 2. SNL

Ljubljana, 23. avgusta - Nogometaši Gorice so vsaj začasno skočili na vrh lestvice 2. slovenske lige, potem ko so v 3. krogu doma premagali Bistrico s 3:1. Doslej stoodstotni Beltinci so s prvega padli na drugo mesto, saj jih je doma ugnal Triglav s 3:1. Sežanci so se povzpeli na četrto mesto po zmagi v Kidričevem z 2:1.