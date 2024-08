Poplave v Bangladešu in Indiji prizadele več milijonov ljudi

Daka/New Delhi, 23. avgusta - Močno deževje na skrajnem vzhodu Indije in v Bangladešu je privedlo do razlivanja rek in obsežnih poplav, ki so samo v vzhodnem Bangladešu prizadele 4,5 milijona ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije. Iz obeh držav poročajo tudi o več smrtnih žrtvah.