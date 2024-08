Gospodarstveniki ob Dragićevem slovesu: Za uspeh v športu in gospodarstvu potrebne enake vrednote

Ljubljana, 23. avgusta - Med športom in gospodarstvom obstajajo številne sinergije, uspeh v obeh panogah pa je posledica enakih vrednot, so na okrogli mizi dan pred poslovilno tekmo košarkarja Gorana Dragića ugotavljali gospodarstveniki. "Obe področji zahtevata strast, predanost in nenehna prizadevanja za vrhunske rezultate," je poudaril direktor Spirita Rok Capl.