V strmoglavljenju letala na Tajskem naj bi umrlo devet ljudi

Bangkok, 23. avgusta - V tajski provinci Chachoengsao jugovzhodno od prestolnice Bangkok je strmoglavilo turbopropelersko letalo, vseh devet ljudi na krovu pa je v nesreči najverjetneje umrlo, so danes sporočili lokalni uradniki. Dodali so, da reševalne ekipe v džungli iščejo deveterico in da iskanje ovirajo močne padavine, poroča francoska tiskovna agencija AFP.