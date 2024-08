V Kranju vabijo občane k pripravi celostne prometne strategije

Kranj, 24. avgusta - Med občinami, ki se ob pomoči sredstev z razpisa ministrstva za okolje, podnebje in energijo lotevajo priprave celostne prometne strategije, je tudi Mestna občina Kranj. Ta se v misiji 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030 osredotoča na trajnostno mobilnost. K oblikovanju vizije razvoja prometa pa vabi tudi občane.