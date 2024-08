Deichmann v 106 dneh opravil 106 zaporednih ironmanov

Berlin, 23. avgusta - Nemški pustolovec in ekstremni športnik Jonas Deichmann je danes v Rothu na Bavarskem opravil svoj 106. triatlon na dolge proge v prav toliko dneh in s tem dosegel nov svetovni rekord. Triatlonska razdalja ironman vključuje 3,8 km plavanja, 180 km kolesarjenja in 42 km teka, zadnjih 106 dni pa je ironman postal Deichmannova dnevna rutina.