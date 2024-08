Država bo podarila zemljišča za novogradnjo primorske zdravstvene fakultete

Ljubljana/Izola, 23. avgusta - Vlada je na četrtkovi seji sprejela sklep, da z Univerzo na Primorskem sklene pogodbo o brezplačni odsvojitvi državnih nepremičnin v last univerze, in sicer za potrebe novogradnje objekta fakultete za vede o zdravju, so sporočili z vlade. Gre za enajst parcel v skupni velikosti 14.037 kvadratnih metrov.