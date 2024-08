Začela se je rekonstrukcija ceste Mežica-Črna s sočasno ureditvijo kolesarske povezave

Črna na Koroškem, 23. avgusta - Stekla je rekonstrukcija dodatnih delov regionalne ceste Mežica-Črna na Koroškem s sočasno ureditvijo kolesarske poti. Gradnja bo potekala na dveh odsekih, in sicer med Mežico in Žerjavom ter med Žerjavom in Črno. Pogodbena vrednost del, ki jih izvaja VOC Celje s partnerji, je nekaj nad 19 milijonov evrov. Dela bodo potekala 15 mesecev.