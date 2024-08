Zavarovalna skupina Sava v polletju za dobro desetino okrepila dobiček

Ljubljana, 23. avgusta - Zavarovalna skupina Sava je v prvem polletju povečala obseg poslovanja, to je obračunanih premij in drugih poslovnih prihodkov skupaj, za 14 odstotkov na 563,8 milijona evrov. K temu so prispevale cenovne prilagoditve in nadaljnja večja prodaja zavarovanj. Čisti dobiček je bil s 44,5 milijona evrov za 11,1 odstotka višji kot v enakem obdobju lani.