Vreme: Danes bo pretežno jasno

Ljubljana, 23. avgusta - Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 29 do 34 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo pretežno jasno in vroče, zvečer lahko na severu Slovenije nastane kakšna nevihta. Popoldne bo ponekod zapihal severovzhodni veter, na Primorskem burja. V ponedeljek bo dokaj sončno, s povečano visoko koprenasto oblačnostjo. Verjetnost ploh in neviht bo večja v severni polovici Slovenije. V notranjosti države se bo nekoliko ohladilo.

Vremenska slika: Nad Alpami in Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. V višinah k nam od jugozahoda doteka postopno toplejši in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Prevladovalo bo jasno in spet bolj vroče vreme.

Biovreme: Danes in v soboto bo vpliv vremena na počutje ugoden in vzpodbuden. Sredi dneva in popoldne se bo ponekod pojavila povečana toplotna obremenitev.