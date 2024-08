Tedenski pregled - Slovenija od 23. do 29. 8.

Ljubljana, 30. avgusta - Zunanja ministrica Tanja Fajon je pozvala k uvedbi sankcij proti izraelskim političnim voditeljem, ki kršijo mednarodno pravo. Predstavniki države, lokalnih skupnosti in Romov so iskali rešitve, potem ko so se zaostrili odnosi z delom romske skupnosti. Družba MLM gre v stečaj. Aktivno kariero je sklenil eden najboljših košarkarjev Goran Dragić.