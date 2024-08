Nekdanja finalistka Jabeur odpovedala nastop na OP ZDA

New York, 23. avgusta - Tunizijska teniška igralka Ons Jabeur je zaradi dolgotrajne poškodbe rame odpovedala nastop na zadnjem grand slamu sezone, odprtem prvenstvu ZDA. Kot so sporočili organizatorji, je nekdanja številka 2 svetovnega tenisa odpovedala nastop na olimpijskih igrah v Parizu, da bi se ji uspelo pripraviti na New York, vendar brez uspeha.