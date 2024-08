Newyorške borze končale v rdečem

New York, 22. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili v minusu. Tehnološke delnice so so Wall Street obarvale v rdeče, saj je uplahnilo navdušenje vlagateljev, ki so v zadnjih dneh zaradi pričakovanj, da bo ameriška centralna banka Fed znižala obrestne mere, kovali dobičke, poroča francoska tiskovna agencija AFP.