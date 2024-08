Policisti nadaljujejo z izvajanjem okrepljenih aktivnosti na območju Kočevja

Kočevje/Ribnica, 22. avgusta - Policijska uprava (PU) Ljubljana nadaljuje s poostreno varnostjo v Kočevju in Ribnici, med drugim so okrepili aktivnosti za preprečevanje protipravnih in motečih ravnanj ter izboljšanje občutka varnosti ljudi. Policijsko delo je ciljno usmerjeno v preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, so sporočili s PU Ljubljana.