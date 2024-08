Sredstva za vzpostavitev sistema alarmiranja štirim operaterjem

Ljubljana, 22. avgusta - Ministrstvo za digitalno preobrazbo je v javnem razpisu za financiranje vzpostavitve, vzdrževanja in upravljanja sistema javnega obveščanja in alarmiranja s posredovanjem opozorilnih obvestil odobrilo sredstva štirim telekomunikacijskim operaterjem. Sredstva bodo prejeli operaterji T-2, A1 Slovenija, Telemach Slovenija in Telekom Slovenije.