Žbogar v Varnostnem svetu ZN otroke izpostavil kot največje žrtve vojne v Gazi

New York, 22. avgusta - Starodavni pregovor pravi, da je prva žrtev vojne resnica, v Gazi pa so največje žrtve vojne zagotovo otroci, je na današnjem zasedanju Varnostnega sveta ZN o položaju na Bližnjem vzhodu poudaril slovenski veleposlanik Samuel Žbogar in podprl poziv k premoru v spopadih zaradi cepljenj otrok.