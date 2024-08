Po ukrajinskem napadu potonila ladja v ruskem pristanišču Kavkaz

Moskva, 22. avgusta - Po ukrajinskem zračnem napadu na rusko pristanišče Kavkaz v južni regiji Krasnodar je potonila tovorna ladja, ki je prevažala rezervoarje goriva, so sporočili ruski uradniki. Na kraj napada so bili napoteni reševalci. Po navedbah ruske tiskovne agencije RIA Novosti pogrešajo pet ljudi, ki so bili v času napada na ladji.