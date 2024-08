Tožilstvo opozarja na netočnost navedb v zvezi s pregonom kazenskih zadev povezanih z romsko skupnostjo

Ljubljana, 22. avgusta - Vrhovno državno tožilstvo je opozorilo na netočnost navedb predstavnikov lokalnih oblasti v medijih, da kazenske zadeve, povezane z romsko problematiko, obstanejo na državnem tožilstvu in zato ne dočakajo sodnega epiloga. Tožilstvo zavrača navedbe, saj "nimajo podlage ne v posameznih konkretnih zadevah, ne v statističnih podatkih", so sporočili.

Netočnost, ki je bila objavljena v nekaterih medijih, je predstavnik lokalne oblasti navedel po napadu skupine pripadnikov romske skupnosti na policiste v Kočevju 11. avgusta, v katerem sta bila dva policista lažje poškodovana.

Tožilstvo je v sporočilu za javnost opozorilo tudi, da so se v javnosti med drugim pojavile napačne interpretacije, da je pripor oziroma pridržanje za napadalce, namesto 48 ur trajal zgolj šest ur, ker naj tožilstvo v zadevi ne bi bilo pripravljeno.

Navedli so še, da policisti pristojne policijske postaje Ljubljana-Vič dežurne državne tožilke niso niti obveščali, niti "prosili za usmeritev ali storilce pridržali, temveč je tožilka šele več ur po dogodku, natančneje nekaj po polnoči od operativno komunikacijskega centra prejela telefonsko sporočilo o ogledu in obravnavi kaznivih dejanj preprečitve uradnega dejanja in poškodovanja tuje stvari".