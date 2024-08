Večer o ukrajinskem vdoru v Rusijo (23. 8.)

Maribor, 22. avgusta - Timotej Milanov v komentarju Hoja po robu piše o ukrajinskem vdoru v Rusijo in pravici do samoobrambe izven ukrajinsko-ruske meje. Avtor meni, da odgovornost za uporabo tega orožja nosi Ukrajina in da evropska podpora ukrajinski deželi in njenim prebivalcem ne glede na vse omenjeno na tej točki ne bi smela usihati.