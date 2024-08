Mladina o tujih delavcih v Sloveniji (23. 8.)

Ljubljana, 23. avgusta - Grega Repovž v uvodniku Kdo so ti ljudje? piše o tujih delavcih, ki so jih v Slovenijo pripeljala slovenska podjetja. Meni, da so migracije preresna stvar, da bi jih prepuščali podjetnikom in direktorjem, a da morajo ta podjetja prevzeti tudi soodgovornost in stroške vzdrževanja družbenega miru in integracije novih delavcev.