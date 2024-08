Močni O'Connor do velike zmage, slekel tudi rdečega Rogliča

Jerez, 22. avgusta - Avstralski kolesar Ben O'Connor (Decathlon AG2R) je zmagovalec šeste etape dirke po Španiji. Na trasi od Jereza do Yunquere (185,5 km) je bil najboljši po napadu iz ubežne skupine in oblekel tudi rdečo majico vodilnega. Pred tem jo je nosil slovenski as Primož Roglič, ki je zaostal 6:31 minute. Skupno je zdaj drugi 4:51 minute za Avstralcem.