Vlada načrtuje izvedbo reforme na področju deinstitucionalizacije v socialnem varstvu

Ljubljana, 22. avgusta - Vlada je na današnji seji sprejela odgovor na poziv Varuha človekovih pravic za vzpostavitev celovitega procesa deinstitucionalizacije v socialnem varstvu in ga bo poslala v DZ. Ministrstvo za solidarno prihodnost načrtuje izvedbo reforme na področju deinstitucionalizacije za obdobje med letoma 2024 in 2034, so sporočili po seji vlade.