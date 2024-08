V Nemčiji protesti ob odprtju cerkvenega stolpa, povezanega z nacisti

Potsdam, 22. avgusta - V Potsdamu na vzhodu Nemčije so danes odprli obnovljen stolp garnizijske cerkve, katere zgodovina je povezana z nacizmom in vzponom nacističnega voditelja Adolfa Hitlerja. V bližini cerkve se je zato zbralo okoli sto protestnikov, ki nasprotujejo obnovi in opozarjajo, da bi cerkev lahko postala novo zbirališče skrajnih desničarjev.